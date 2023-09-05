Комбінована ракетна атака на Київ: Силами ППО знищено усі ворожі цілі

06 вересня 2023, 13:06

Вночі 6-го вересня по Києву була завдана комбінована ракетна атака з боку російських військ, але всі ворожі цілі вдалось успішно знищити. Про це повідомляє міська військова адміністрація.

🚀За попередніми даними, ворог випустив крилаті ракети типу Х-101/555/55 з літаків стратегічної авіації Ту-95МС, які знаходилися у районі Саратовської області російської федерації. Одночасно з цим по Києву були запущені інші ракети, і вони, ймовірно, балістичного типу.

Сергій Попко, начальник Київської міської військової адміністрації, підкреслив: "Усі ворожі цілі, які наближалися до столиці, були успішно знищені за допомогою систем протиповітряної оборони. Наразі у Києві немає повідомлень про жертви чи матеріальні збитки." (на 6:40 ранку 06.09.2023 року)

📌Нагадаємо, що попередньо вночі та вранці 30 серпня, Сили протиповітряної оборони знищили понад 20 ворожих цілей у повітряному просторі Києва. Спочатку російські війська використовували ударні безпілотники, а пізніше - ракети. Унаслідок цих атак загинули дві людини, ще троє були поранені.