Наслідки ракетної атаки на Київщину показали МВС та ДСНС

06 вересня 2023, 13:25

Рятувальники ліквідували наслідки ворожих обстрілів. 6 вересня ліквідовано загоряння на території торговельного підприємства, що виникло внаслідок падіння уламків ворожої ракети. Повідомили в Головному управління ДСНС України у Київській області.

В МВС повідомляють: «Через падіння уламків ракет маємо пошкодження 2 торговельних обʼєктів, гаражного кооперативу, складських приміщень. Пошкоджено вікна та балкони в 3 квартирах багатоповерхівок, вибуховою хвилею розбило скло також у відділі поліції».

🚀Внаслідок російської атаки пошкоджено 11 автомобілів, найбільше постраждали вантажівка та трактор на території одного із торговельних підприємств.

На щастя, жертв і потерпілих не виявлено.

🔴 Ще в одному із районів Київщини через падіння частин ракети вибило вікна в дитячому санаторії.

🔴 Ми також фіксуємо займання травʼяного настилу внаслідок атаки окупанта у двох районах області. На місці працює поліція та екстрені служби.

❗Закликаємо громадян — не нехтуйте сигналами тривоги та негайно прямуйте в найближче укриття! В разі виявлення підозрілих речей, уламків, вибухонебезпечних предметів одразу телефонуйте «102».