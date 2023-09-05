Нічна атака на південь Одещини: наслідки та їх ліквідація, є жертва

06 вересня 2023, 13:56

Уночі війська рф знов здійснили атаку на південь Одеської області за допомогою ударних безпілотників. Вдалося знищити 15 літальних апаратів типу Shahed-136. Про це 6 вересня повідомили Сили оборони півдня.

💥 Зазначається, що були зафіксовані влучання, які призвели до руйнувань та пожеж в кількох населених пунктах Подунав'я.

"Пошкоджено об'єкти припортової та сільськогосподарської інфраструктури: агропідприємства, елеватори, складські та адміністративні будівлі. Одна цивільна особа отримала важкі поранення несумісні з життям", - наголосили військові.

🚀 Нагадаємо, що вночі у середу противник випустив по Україні 33 повітряні цілі, включаючи вісім ракет, одна з яких була балістичною, та 25 безпілотників.

Загалом, Сили протиповітряної оборони успішно знищили всі ракети та 15 безпілотників.

Після нічної атаки БпЛА на Одещині рятувальники активно працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки, зокрема локалізацією пожеж та наданням допомоги постраждалим.

"Вночі ворог атакував південь Одещини. Через влучання пошкоджено об'єкти припортової та сільськогосподарської інфраструктури: агропідприємства, елеватори, складські та адміністративні будівлі", - зазначили у відомстві.