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Суспільна думка
Влада
06 вересня 2023, 14:10

Окупанти планують вийти на кордони Донецької та Луганської областей, готуються взяти «реванш» на Сході – Сирський

За інформацією Military Media Center, ситуація на східних напрямках лишається напруженою, оскільки противник не припиняє спрямовувати свої зусилля на кордони Донецької та Луганської областей. Це підтверджує командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський.

За його словами, російські війська активно готуються до можливості атаки та намагаються повернути собі оперативну ініціативу на цих напрямках.

«Окупанти не полишають свої плани вийти на кордони Донецької та Луганської областей, вперто готується взяти реванш та перехопити оперативну ініціативу», – зі слів Сирського.

"На Куп'янському напрямку ворог завершує підготовку штурмових загонів, щоденно обстрілює наші позиції з артилерії та мінометів. На Лиманському напрямку продовжується заміна військ на частини 25 армії, які сформовані та перекинуті з території РФ. На Бахмутському напрямку тривають запеклі бої, ворог намагається утримати займані позиції", - зазначив генерал-полковник.

Сирський також вказав, що головне завдання ЗСУ — забезпечити надійну оборону, не допустити втрати займаних позицій на Куп'янському і Лиманському напрямках, а також успішно продовжувати просуватися вперед та виходити на зазначені рубежі на Бахмутському напрямку.

Джерело: "Military Media Center"
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