Окупанти обстріляли село на Харківщині касетними снарядами

Уранці 6 вересня, селище Нова Гнилиця на Харківщині зазнало атаки, під час якої війська рф використали касетні боєприпаси, поранено цивільного. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації, Олег Синєгубов.
🕒 Зазначено, що обстріл стався приблизно о 7:00 ранку.
❗За словами Синєгубова, "Російські окупанти касетними боєприпасами обстріляли село Нова Гнилиця Чугуївського району. Пошкоджено приватний житловий будинок. Осколкового поранення зазнав 50-річний цивільний чоловік. Госпіталізований в стані середньої тяжкості".