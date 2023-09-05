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Суспільна думка
Події
06 вересня 2023, 14:27

Окупанти обстріляли село на Харківщині касетними снарядами

Уранці 6 вересня, селище Нова Гнилиця на Харківщині зазнало атаки, під час якої війська рф використали касетні боєприпаси, поранено цивільного. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації, Олег Синєгубов.

🕒 Зазначено, що обстріл стався приблизно о 7:00 ранку.

❗За словами Синєгубова, "Російські окупанти касетними боєприпасами обстріляли село Нова Гнилиця Чугуївського району. Пошкоджено приватний житловий будинок. Осколкового поранення зазнав 50-річний цивільний чоловік. Госпіталізований в стані середньої тяжкості".

Джерело: "Харківська ОВА"
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