Рада ухвалила рішення про призначення Кириленка головою АМКУ, проти були три фракції

06 вересня 2023, 14:38

Верховна Рада ухвалила рішення про призначення колишнього голови Донецької ОВА, Павла Кириленка, головою Антимонопольного комітету. Рішення підтримали 250 парламентарів, і жоден голос не надійшов від фракцій "Батьківщина", "Європейська солідарність" та "Голос", згідно із повідомленням народного депутата Ярослава Железняка, який представляє фракцію "Голос".

📊 По фракціям :

СН - 197

ЕС - 0

Батьківщина - 0

Платформа за життя та мир - 19

За майбутнє - 7

Голос - 0 (я теж не голосував)

Довіра - 15

Відновлення України - 8

Позафракційні - 4

Павло Кириленко, якому 37 років, очолював Донецьку обласну державну адміністрацію з липня 2019 року. Раніше він працював в якості військового прокурора Ужгородського гарнізону Західного регіону.

Також варто відзначити, що 5 вересня Кириленка було звільнено з посади голови Донецької ОВА через те, що його кандидатуру висунули на посаду голови Антимонопольного комітету. Попередня керівниця Ольга Піщанська подала заяву про відставку, не надаючи конкретних причин.