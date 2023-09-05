Рада ухвалила рішення про призначення Кириленка головою АМКУ, проти були три фракції

Верховна Рада ухвалила рішення про призначення колишнього голови Донецької ОВА, Павла Кириленка, головою Антимонопольного комітету. Рішення підтримали 250 парламентарів, і жоден голос не надійшов від фракцій "Батьківщина", "Європейська солідарність" та "Голос", згідно із повідомленням народного депутата Ярослава Железняка, який представляє фракцію "Голос".
📊По фракціям:
- СН - 197
- ЕС - 0
- Батьківщина - 0
- Платформа за життя та мир - 19
- За майбутнє - 7
- Голос - 0 (я теж не голосував)
- Довіра - 15
- Відновлення України - 8
- Позафракційні - 4
Павло Кириленко, якому 37 років, очолював Донецьку обласну державну адміністрацію з липня 2019 року. Раніше він працював в якості військового прокурора Ужгородського гарнізону Західного регіону.
Також варто відзначити, що 5 вересня Кириленка було звільнено з посади голови Донецької ОВА через те, що його кандидатуру висунули на посаду голови Антимонопольного комітету. Попередня керівниця Ольга Піщанська подала заяву про відставку, не надаючи конкретних причин.