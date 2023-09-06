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Суспільна думка
Події
07 вересня 2023, 17:44

Троє людей підірвались на мінах у Харківській області, чоловіка не вдалось врятувати

У четвер, 7 вересня, в Харківській області троє осіб отримали численні поранення внаслідок підриву на вибухових пристроях. Один із постраждалих незабаром помер в лікарні, інформує поліція Харківської області.

"Повідомлення про те, що приблизно о 11:00 неподалік села Мосьпанове Чугуївського району вибуховий пристрій в полі підірвався під вантажним автомобілем, надійшло до лікарні. Травми отримали водій, 25 років, та жінка, 20 років. Їх доставили до районної лікарні", - повідомляє прес-служба.

Пізніше стало відомо про смерть чоловіка у медичній установі. Крім того, близько 11:30 поблизу села Архангелівка трактор наїхав на неспрацьований суббоєприпас із касетного боєприпасу РСЗВ. Внаслідок вибуху поранення отримав чоловік, 42 роки.

Рятувальники знову закликають громадян України бути обережними, особливо на визволених територіях та на прифронтових ділянках. Не вирушайте в подорожі невідомими або неперевіреними грунтовими дорогами і ні в якому разі не торкайтеся будь-яких підозрілих чи незнайомих предметів. Також просять утриматися від відвідування лісів, лісосмуг, полів, берегів рік і інших відкритих місць, особливо там, де проводилися бойові дії або облаштовані ворожі позиції.

Джерело: "Поліція Харківської області"
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