Нікополь під обстрілом російських військ, поранено двох цивільних

07 вересня 2023, 20:33

💥 Російські окупанти обстріляли місто Нікополь 7 вересня, відкривши вогонь зі ствольної артилерії, наслідком чого, – стали поранення двох місцевих жителів. Про це стало відомо від пресслужби Дніпропетровської обласної прокуратури через канал Telegram.

"Дніпропетровська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування стосовно порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). За попередніми відомостями, 7 вересня 2023 року російські війська відкрили вогонь зі ствольної артилерії по місту Нікополь. Ця ворожа атака призвела до отримання поранень двома місцевими жителями - 57-річним чоловіком та 52-річною жінкою", - повідомили в прокуратурі.

❗ Також внаслідок обстрілу зазнали пошкодження житлові будинки, господарські споруди, автомобіль, гараж та лінії електропередач. Правоохоронці фіксують ще один воєнний злочин з боку російських військ.