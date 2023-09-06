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Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
07 вересня 2023, 20:33

Нікополь під обстрілом російських військ, поранено двох цивільних

💥 Російські окупанти обстріляли місто Нікополь 7 вересня, відкривши вогонь зі ствольної артилерії, наслідком чого, – стали поранення двох місцевих жителів. Про це стало відомо від пресслужби Дніпропетровської обласної прокуратури через канал Telegram.

"Дніпропетровська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування стосовно порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). За попередніми відомостями, 7 вересня 2023 року російські війська відкрили вогонь зі ствольної артилерії по місту Нікополь. Ця ворожа атака призвела до отримання поранень двома місцевими жителями - 57-річним чоловіком та 52-річною жінкою", - повідомили в прокуратурі.

❗ Також внаслідок обстрілу зазнали пошкодження житлові будинки, господарські споруди, автомобіль, гараж та лінії електропередач. Правоохоронці фіксують ще один воєнний злочин з боку російських військ.

Джерело: "Дніпропетровська обласна прокуратура"
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