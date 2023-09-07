Ситуація щодо російського вторгнення на 07.09.2023

За добу Сили оборони збили 8 крилатих ракет, знищили 37 артилерійських систем та 21 бронемашину ворога: загальні втрати рф становлять 266,9 тис. осіб – Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.09.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 266900 (+610) осіб,
- танків ‒ 4506 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8703 (+21) од,
- артилерійських систем – 5722 (+37) од,
- РСЗВ – 753 (+5) од,
- засоби ППО ‒ 506 (+1) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4541 (+22),
- крилаті ракети ‒ 1455 (+8),
- кораблі /катери ‒ 19 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8217 (+27) од,
- спеціальна техніка ‒ 859 (+7).
Дані уточнюються.
Разом переможемо!