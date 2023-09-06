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Суспільна думка
Кримінал
07 вересня 2023, 12:47

Судитимуть двох керівниць «багатофункціональних центрів» з Луганщини за колабораціонізм

Прокурори Сватівської окружної прокуратури направили до суду обвинувальні акти стосовно двох очільниць «багатофункціональних центрів» на Луганщині за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Слідством встановлено, що в грудні 2022 року уродженка м. Лисичанськ, колишній директор державної установи лнр «Палац культури імені В. Леніна» стала «начальником відділу «багатофункціонального центру надання державних і муніципальних послуг Сватівського району лнр».

Вона ще з 2014 року підтримує режим країни-агресора. Була активним пропагандистом громадського руху «Мир Луганщині».

Ще одна обвинувачена ‒ луганчанка, колишня директорка «Краснодонського ринку».

У кінці січня 2023 року окупанти призначили її керувати «відділенням № 1 міста Краснодон і Краснодонського району державної установи «багатофункціональний центр надання державних і муніципальних послуг»

Обвинувачені оформляють російські паспорти, за власними підписами видають заявникам затребувані документи російського зразка, здійснюють медичне страхування.

Вказані «центри» взаємодіють з російськими державними структурами.

Наразі фігурантки перебувають на території так званої «лнр» та оголошені в розшук.

За протиправні дії їм загрожує до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років та з можливою конфіскацією майна.

Спеціальне досудове розслідування здійснювали слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Джерело: "Луганська обласна прокуратура"
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