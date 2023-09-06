МВС та Нацполіція уточнили кількість жертв у Костянтинівці

07 вересня 2023, 13:02

В результаті обстрілу ринку у місті Костянтинівка, виявилось, що загинуло 16 місцевих жителів, а не 17, як повідомлялося раніше. Ще 33 особи зазнали поранень, повідомила начальниця відділу комунікації управління Нацполіції в Донецькій області Олександра Гаврилко під час ефіру телемарафону в четвер, 7 вересня.

"Наразі, за офіційною інформацією, ми маємо 16 тіл загиблих людей і 33 поранених осіб. Спочатку була інформація про 17 загиблих. Коли ми провели вже ретельний візуальний огляд останків тіл, ми встановили, що вони належать 16 особам", – заявила вона.

За словами Гаврилко, вже майже всіх загиблих ідентифіковано і знайдено їхніх родичів.

"Сьогодні на ранок у нас залишається одна людина – це тіло чоловіка – родичі якого не з'явилися. Ми відібрали ДНК-профіль і ми звертаємося до всіх людей, хто мешкає в Костянтинівці, хто знає, що родичі або знайомі перебували там, — звернутися до поліції, якщо ви цю людину знаєте, і прийти на впізнання", – сказала представниця поліції.

Гаврилко розповіла, що багато тіл загиблих було "в розірваному стані", багато з них були обгорілими.

Вона також зазначила, що поліція виключає використання росіянами артилерії, про що повідомлялося раніше.

"Наразі ще проводиться експертиза вибухотехніками, ще перевірка триває. Одне можу сказати: що є декілька версій щодо типу озброєння. Артилерію ми поки що виключаємо, хоча спочатку ми надавали інформацію, що це був артилерійський обстріл. Наразі ми це виключаємо. Є декілька версій, проте пізніше це буде уточнена інформація", – пообіцяла Гаврилко.

Як відомо, вчора вдень росіяни атакували Костянтинівку. Було пошкоджено 20 магазинів, лінії електропередач, адміністративну будівлю і п'ятий поверх житлового будинку, згоріли легкові автомобілі та вісім торговельних об'єктів. Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч.2 ст.438 КК України).