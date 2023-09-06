Знову вночі південь Одещини був атакован російськими БпЛА

07 вересня 2023, 13:53

В ніч на 7 вересня, впродовж трьох годин, південну частину Одещини атакували війська російської федерації за допомогою ударних безпілотників, що призвело до пошкоджень та постраждалих. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Ця атака стала вже четвертою за останні п'ять днів в Ізмаїльському районі.

"В результаті сьогоднішнього нальоту в декількох населених пунктах пошкоджені об'єкти цивільної та портової інфраструктури, елеватор, адміністративна будівля. Постраждала одна цивільна людина — водій вантажного автомобіля отримав легку травму ноги", - підкреслив очільник регіону.

Зараз триває робота з ліквідації наслідків атаки, і всі необхідні служби вже викликані на місце події.

Раніше було повідомлено, що вночі у четвер ворожі сили запустили групу безпілотників із Криму в напрямку материкової України.

Зазначимо, що 6 серпня також була атака ударними безпілотниками на південь Одеської області з боку військ рф, – було знищено 15 літальних апаратів типу Shahed-136, але були зафіксовані пошкодження в кількох населених пунктах Подунав'я.