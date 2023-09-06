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Суспільна думка
Події
07 вересня 2023, 14:22

Харкіщина під обстрілами російських гелікоптерів та артилерії – ОВА

Протягом минулої доби на Харківщині війська Російської Федерації вчинили атаки на населені пункти, використовуючи для обстрілу бойові гелікоптери, а також артилерію та міномети. Про це було повідомлено головою обласної військової адміністрації Олегом Синєгубовим.

Атаки були спрямовані на населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського та Куп'янського районів.

"В результаті обстрілу з бойового гелікоптера селища Козача Лопань Харківського району пошкоджено дев'ять приватних житлових будинків, гаражі, господарчі споруди. У селі Глушківка Куп'янського району поранений та госпіталізований у важкому стані 25-річний цивільний чоловік. Також внаслідок обстрілу з вертольота села Петропавлівка Куп'янського району виникла пожежа на полі", - заявив очільник регіону.

Додатково, у селі Синельникове Чугуївського району були пошкоджені три будинки та господарчі споруди.

Синєгубов також повідомив, що в Норцівському лісництві двоє лісників отримали поранення в результаті вибуху невідомого вибухового пристрою і були госпіталізовані у стані середньої тяжкості.

Біля села Вільхуватка Куп'янського району цивільний автомобіль зазнав пошкоджень внаслідок вибуху вибухонебезпечного пристрою, і 59-річний водій був доставлений до лікарні.

Джерело: "Харківська ОВА"
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