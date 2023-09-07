Приєднуйтесь до нас: Facebook YouTube
Вибір за датою
Персона
Ніхто не пробачить ані депутатам, ані суддям, ані «воєнкомам» чи будь-яким іншим посадовцям... Комусь там острови та курорти під час війни, комусь там заробіток у «воєнкоматі», комусь там хабарі в судах. Для будь-яких посадовців – це зрада держави!
Цитата дня
Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
08 вересня 2023, 16:08

Троє вибухотехніків підірвались на російській міні на Херсонщині – Херсонська ОВА

Постраждалі вибухотехніки – це сапери організації "The HALO Trust", що займається гуманітарним розмінуванням області.

«24-річний хлопець отримав важкі поранення голови та шиї. Зараз його оперують. Лікарі роблять все можливе, аби врятувати життя потерпілого». – повідомили в Херсонській ОВА у п'ятницю, 8 серпня.

Ще двоє чоловіків, 32 та 31 рік, дістали уламкові поранення. Їм надають медичну допомогу.

Нагадаємо, що раніше російські сили нанесли бомбовий удар по селу Одрадокам'янка у Бериславському районі. Загинули троє мирних мешканців, а ще четверо отримали поранення, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації

Джерело: "Херсонська ОВА"
+Поширити:
PrintВерсія для друкуErrorПовідомити про помилку
Лічильники: