Троє вибухотехніків підірвались на російській міні на Херсонщині – Херсонська ОВА

08 вересня 2023, 16:08

Постраждалі вибухотехніки – це сапери організації "The HALO Trust", що займається гуманітарним розмінуванням області.

«24-річний хлопець отримав важкі поранення голови та шиї. Зараз його оперують. Лікарі роблять все можливе, аби врятувати життя потерпілого». – повідомили в Херсонській ОВА у п'ятницю, 8 серпня.

Ще двоє чоловіків, 32 та 31 рік, дістали уламкові поранення. Їм надають медичну допомогу.

Нагадаємо, що раніше російські сили нанесли бомбовий удар по селу Одрадокам'янка у Бериславському районі. Загинули троє мирних мешканців, а ще четверо отримали поранення, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації