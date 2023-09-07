Посадовець Рівненського районного ТЦК та СП постачав наркотики своєму керівництву - ДБР

08 вересня 2023, 16:19

Працівники ДБР повідомили про підозру керівнику структурного підрозділу Рівненського районного військкомату (ТЦК та СП), який систематично постачав наркотики своєму начальнику. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Під час розслідування щодо побиття солдата представниками центрів комплектування керівника Рівненського районного ТЦК та СП правоохоронці вилучили вісім пакетів з амфетаміном. У ході досудового розслідування виявлено, що посадовець мав свого «дилера» серед підлеглих військовослужбовців. Керівник структурного підрозділу регулярно доставляв різні дози амфетаміну керівнику, а також залишав "закладки" при необхідності.

За інформацією слідства, чоловік не отримував гроші за наркотики, а намагався завоювати собі симпатію керівництва, сподіваючись на підтримку, службові пільги та можливий кар'єрний ріст. Для того, щоб приховати свою незаконну діяльність у розмовах та повідомленнях, зловмисники використовували кодову мову, називаючи наркотики "білою міткою", а себе та інших — за фіктивними кличками.

"Начальник структурного підрозділу Рівненського районного ТЦК та СП підозрюється у незаконному придбанні та збуті психотропних речовин у великих обсягах, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 307 КК України). Згідно з цією статтею передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна", - йдеться у повідомленні ДБР.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення його від посади. Процесуальне керівництво здійснює Рівненська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.