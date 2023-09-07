Збільшилась кількість постраждалих у Кривому Розі - ДСНС

08 вересня 2023, 16:36

У Кривому Розі кількість постраждалих внаслідок ранкового удару російських військ досягла 60 осіб. Про це повідомила ДСНС у п'ятницю, 8 вересня.

"Кривий Ріг. Оновлена інформація станом на 15 год. В результаті атаки загинула одна людина та постраждало 60 осіб", – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося про 54 поранених у Кривому Розі. Рятувальники завершили роботи з розбору завалів. Комунальні служби міста продовжують вивозити будівельні уламки.

Як відомо, вранці 8 вересня росіяни завдали по Кривому Рогу ракетного удару. Спочатку була інформація про одного загиблого і дев'ятьох поранених. Ракета вразила адміністративну будівлю поліції. Загинув поліцейський, ще трьох людей дістали з-під завалів у важкому стані.

Нагадаємо, вночі у п'ятницю армія рф завдала ракетного удару по Сумах. Зруйновано двоповерховий житловий будинок, виникла пожежа на значній площі. З-під завалів врятували чоловіка та жінку.

А також вранці ворог спрямував балістику на Запоріжжя. Під удар потрапили об'єкти цивільної інфраструктури, відомо про одного пораненого.