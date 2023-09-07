Накладено арешт на активи Коломойського - НАБУ та САП

08 вересня 2023, 20:35

Активи колишнього бенефіціарного власника «ПриватБанку» було заморожено після оголошення йому підозри. Про це повідомило Національне антикорупційне бюро (НАБУ) у п'ятницю, 8 вересня.

Антикорупціонери не розкривають ім'я кінцевого бенефіціарного власника, але йдеться про Ігоря Коломойського.

"На підставі постанови директора НАБУ, погодженої керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), було накладено арешт на частки в статутному капіталі підприємств, якими підозрюваний володіє безпосередньо чи опосередковано. Це стосується 307 юридичних осіб, включаючи акціонерні товариства, з оціненою вартістю понад 3 мільярди гривень, а також майже 1 тисячі об'єктів нерухомого майна та понад 1,6 тисячі транспортних засобів та суден", - зазначається у повідомленні.

Вказано, що такі заходи обумовлені необхідністю забезпечення можливої конфіскації або спеціальної конфіскації майна в кримінальному провадженні за фактами привласнення коштів «ПриватБанку» в особливо великому розмірі, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та службового підроблення, вчинених організованою групою.

Заявку на накладення арешту на вказане майно правоохоронці направили до Вищого антикорупційного суду.

Нагадуємо, що 7 вересня стало відомо, що Ігоря Коломойського підозрюють у заволодінні сумою 9,2 мільярда гривень «ПриватБанку». Йому, та ще п'ятьом особам оголосили підозру.

Також 2 вересня Служба безпеки України повідомила про підозру Коломойському у відмиванні великої суми коштів шляхом їх виведення за кордон. Підозру оголошено за двома статтями Кримінального кодексу - шахрайство та легалізація майна, одержаного злочинним шляхом.