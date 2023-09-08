Ситуація щодо російського вторгнення на 08.09.2023

Загальні втрати російських загарбників становлять 267,5 тис. осіб, знищено понад 8700 бронемашин ворога ‒ Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.09.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 267540 (+640) осіб,
- танків ‒ 4529 (+23) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8726 (+23) од,
- артилерійських систем – 5753 (+31) од,
- РСЗВ – 754 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 507 (+1) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4570 (+29),
- крилаті ракети ‒ 1455 (+0),
- кораблі /катери ‒ 19 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8264 (+47) од,
- спеціальна техніка ‒ 860 (+1).
Дані уточнюються.
Разом переможемо!