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Суспільна думка
Події
08 вересня 2023, 12:33

Уночі 8 вересня 2023 року знищено 16 “Shahed-136/131”

Уночі 8 вересня 2023 року противник атакував Одещину групами ударних БпЛА типу “Shahed-136/131” з південно-східного та південного напрямків (Приморсько-Ахтарськ – рф, мис Чауда – ТОТ, Крим).

🛬 Усього зафіксовано пуски 20 “шахедів” у напрямку Одещини.

До відбиття удару застосовано зенітні ракетні підрозділи, винищувальну авіацію, мобільні вогневі групи Повітряних Сил, протиповітряну оборону інших складових Сил оборони України.

💥 В результаті бойової роботи знищено 16 “Shahed-136/131” у межах Одеської та Миколаївської областей.

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Джерело: "Повітряні сили ЗСУ"
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