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Суспільна думка
Кримінал
08 вересня 2023, 12:45

Чотирьом освітянам на Луганщині повідомлено про підозру, ще чотирьох – судитимуть за співпрацю з окупантами

За процесуального керівництва прокурорів Луганської обласної прокуратури та Старобільської окружної прокуратури Луганської області чотирьом місцевим жителям заочно повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 3 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, троє з підозрюваних були вчителями української мови та літератури, англійської мови та початкових класів, одна ‒ директором. Навесні 2022 року вони почали співпрацювати з ворогом, отримали підвищення та очолили заклади освіти, які перепідпорядковано окупаційній владі.

На сьогодні це – так звані «Зориківська середня школа», «Кабичівська загальноосвітня школа», «Тимонівський учбово-виховний комплекс», «Старобільська основна школа № 1».

Задокументовано, що підозрювані впроваджували в навчальний процес підконтрольних їм закладів критерії та стандарти освіти, регламентовані нормами та вимогами законодавства держави-агресора. Оновили програму викладання із використанням російських підручників та змінили форму оцінювання на 5 бальну.

Стосовно ще чотирьох освітян – так званих «директорів» «Євсузького навчально-виховного комплексу», «Чмирівської середньої школи», «Лозно-Олександрівської школи № 14», «Білокуракинської школи № 2» – обвинувальні акти прокурорами Сватівської та Старобільської окружних прокуратур скеровано до суду.

Діяльність освітніх закладів активно висвітлюється в інтернет-ресурсах псевдореспубліки, на сторінках у соцмережах та телеграм-каналах. Під час виступів у підконтрольних окупантам ЗМІ вони розповідають про «світле майбутнє», яке нібито чекає на школярів у «лнр».

Досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснювали слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Джерело: "Луганська обласна прокуратура"
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