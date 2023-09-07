У Кривому Розі завершено пошуково-рятувальні роботи після ранкового ракетного удару

08 вересня 2023, 14:54

У Кривому Розі завершили пошуково-рятувальні операції після ракетного удару росії. Один громадянин загинув, а ще 54 людини отримали поранення. Про це інформує міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"У Кривому Розі завершені пошуково-рятувальні роботи. Станом на 13:30 відомо про 55 постраждалих: 1 загиблий та 54 поранені. Серед травмованих - 9 працівників поліції", - написав Клименко у своєму телеграм-каналі.

Міністр додав, що до Кривого Рогу були відправлені додаткові поліцейські групи із сусідніх регіонів для зміцнення безпеки. Також поблизу місця обстрілу були розгорнуті намети, де фахівці надають психологічну підтримку, та мобільні пункти для прийому заяв від потерпілих.

Голова Національної поліції України Іван Вигівський повідомив у своєму Facebook, що внаслідок ракетного удару загинув вільнонайманий працівник поліції охорони. Пошкоджено адміністративну будівлю поліції, службовий транспорт та прилеглі житлові будинки. Дев'ять працівників поліції були поранені, троє з них дістали з-під завалів.

Росія завдала ракетного удару по адміністративній будівлі поліції у Кривому Розі в історичному центрі міста вранці у п'ятницю, 8 вересня. У середмісті Кривого Рогу було пошкоджено 14 адміністративних будівель, 17 багатоквартирних та чотири приватні будинки, а також перший кооперативний житловий будинок у місті, збудований у 1927 році в стилі конструктивізму.