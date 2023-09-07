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Суспільна думка
Події
08 вересня 2023, 15:50

На Херсонщині росіяни вдарили бомбою, є загиблі – Херсонська ОВА

Російські війська нанесли бомбовий удар по селу Одрадокам'янка у Бериславському районі. Загинули троє мирних мешканців, а ще четверо отримали поранення, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у своєму телеграм-каналі у п'ятницю, 8 вересня.

"Через влучання керованої авіабомби травми несумісні з життям отримали двоє жінок та один чоловік. Ще чотири жінки – поранені. Двох потерпілих, 54 та 62 роки, шпиталізували у стані середньої тяжкості. Ще дві місцеві жительки, 50 та 29 років, лікування проходитимуть амбулаторно", – написав Прокудін.

За його словами, також окупанти вдарили з мінометів по селу Веселому. Там поранення отримав 67-річний чоловік. Його госпіталізували до лікарні.

Нагадаємо, зранку ворог вдарив ракетою по адмінбудівлі поліції у Кривому Розі. Загинув один правоохоронець, ще понад 50 людей постраждали.

Також вночі армія рф завдала ракетного удару по Сумах. Зруйновано двоповерховий житловий будинок, виникла пожежа. З-під завалів врятували чоловіка та жінку.

Окрім того, вранці ворог спрямував балістику на Запоріжжя. Під удар потрапили об'єкти цивільної інфраструктури, відомо про одного пораненого.

Уточнення.

Загиблим від російського авіаудару по Одрадокамʼянці жінкам було 48 та 40 років, а чоловікові – 46.

Виражаємо співчуття рідним та вічна памʼять загиблим від рук російських терористів.

Джерело: "Херсонська ОВА"
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