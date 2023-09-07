На Херсонщині росіяни вдарили бомбою, є загиблі – Херсонська ОВА

08 вересня 2023, 15:50

Російські війська нанесли бомбовий удар по селу Одрадокам'янка у Бериславському районі. Загинули троє мирних мешканців, а ще четверо отримали поранення, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у своєму телеграм-каналі у п'ятницю, 8 вересня.

"Через влучання керованої авіабомби травми несумісні з життям отримали двоє жінок та один чоловік. Ще чотири жінки – поранені. Двох потерпілих, 54 та 62 роки, шпиталізували у стані середньої тяжкості. Ще дві місцеві жительки, 50 та 29 років, лікування проходитимуть амбулаторно", – написав Прокудін.

За його словами, також окупанти вдарили з мінометів по селу Веселому. Там поранення отримав 67-річний чоловік. Його госпіталізували до лікарні.

Нагадаємо, зранку ворог вдарив ракетою по адмінбудівлі поліції у Кривому Розі. Загинув один правоохоронець, ще понад 50 людей постраждали.

Також вночі армія рф завдала ракетного удару по Сумах. Зруйновано двоповерховий житловий будинок, виникла пожежа. З-під завалів врятували чоловіка та жінку.

Окрім того, вранці ворог спрямував балістику на Запоріжжя. Під удар потрапили об'єкти цивільної інфраструктури, відомо про одного пораненого.

❗ Уточнення.

Загиблим від російського авіаудару по Одрадокамʼянці жінкам було 48 та 40 років, а чоловікові – 46.

Виражаємо співчуття рідним та вічна памʼять загиблим від рук російських терористів.