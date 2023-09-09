Ситуація щодо російського вторгнення на 09.09.2023

Від початку широкомасштабної війни проти України росія втратила уже понад 268,1 тис. осіб, знищено майже 8300 одиниць автотехніки та автоцистерн ворога – Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.09.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 268140 (+600) осіб,
- танків ‒ 4544 (+15) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8739 (+13) од,
- артилерійських систем – 5789 (+36) од,
- РСЗВ – 757 (+3) од,
- засоби ППО ‒ 508 (+1) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4588 (+18),
- крилаті ракети ‒ 1455 (+0),
- кораблі /катери ‒ 19 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8298 (+34) од,
- спеціальна техніка ‒ 870 (+10).
Дані уточнюються.
Разом переможемо!