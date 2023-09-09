У Румунії знайшли нові уламки дрону, схожі на ті, що використовує росія

09 вересня 2023, 21:11

Румунські військові виявили нові фрагменти безпілотника, який нагадує ті, що використовуються російськими військовими. Залишки цього безпілотного літального апарату були виявлені в районі Плауру, на відстані близько 2,5 км на південний схід від цього населеного пункту, повідомила пресслужба Міністерства оборони Румунії.

"Після проведення пошукових операцій на території були знайдені фрагменти безпілотного літального апарату, схожі на ті, що використовуються російськими військовими. Район був забезпечений військовим контролем, а виявлені частини будуть зібрані для подальшого аналізу та технічної експертизи. Міністерство національної оборони Румунії рішуче засуджує атаки російської федерації на об'єкти та елементи цивільної інфраструктури в українських портах на річці Дунай. Ці напади є невиправданими та серйозно порушують норми міжнародного гуманітарного права, оскільки становлять воєнні злочини", - зазначили у міністерстві.

Президент Румунії Клаус Йоханніс реагував на цю подію оперативно і висловив обурення, стверджуючи, що виявлення нових фрагментів безпілотників, схожих на ті, що використовуються російськими військовими, на румунській території біля кордону з Україною, свідчить про неприйнятне порушення суверенного повітряного простору Румунії. Він також повідомив про цей інцидент генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, який підтвердив свою повну підтримку Румунії та засудив події, запевнивши, що Альянс і його члени стоять на боці Румунії.

Нагадаємо, що у ніч на 4 вересня російські окупанти знову атакували дронами-камікадзе портову інфраструктуру на Одещині. Міністерство закордонних справ України повідомило, що уламки російського "Шахеда" впали на територію Румунії, яка є членом НАТО. Проте Міністерство оборони Румунії та президент Клаус Йоханніс спростували цю інформацію. Румунія визнала падіння уламків на берег Дунаю лише 6 вересня.

* фото ілюстративне