09 вересня 2023, 12:32

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури повідомлено про підозру бойовику так званої «лнр».

Йому інкриміновано посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260 КК України).

За даними слідства, у 2014 році житель м. Петрово-Красносілля вступив на посаду «стрілка» до складу «Вовчої сотні». Підрозділ входив до незаконного збройного формування «перший полк козачої національної гвардії всевеликого війська донського імені Платова».

Надалі, продовжив «служити» в «7-ій окремій мотострілковій бригаді 2-го армійського корпусу народної міліції лнр» на аналогічній посаді.

Проводив розвідку позицій та брав участь у бойових діях проти ЗСУ на території Луганщини.

На початку серпня 2023 року біля села Кліщіївка Бахмутського району його затримали.

Бойовику загрожує до 10 років позбавлення волі.

Досудове розслідування здійснюють слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.