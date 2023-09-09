Енергетики достроково запустили енергоблок АЕС на 1000 МВт

09 вересня 2023, 14:41

У суботу, 9 вересня, одна з атомних станцій України здійснила успішний вихід з ремонту свого атомного блоку потужністю 1000 МВт, що відбулося на два тижні раніше запланованого терміну. Про це повідомлено Міністерством енергетики країни.

"Більш ніж на два тижні раніше запланованого терміну вийшов з ремонту черговий атомний блок однієї з АЕС потужністю 1000 МВт. Електроенергії, яку виробляють українські електростанції, повністю достатньо для покриття потреб споживачів", - йдеться у повідомленні.

Міністерство також нагадало, що енергетики продовжують активно готувати енергосистему до опалювального сезону, враховуючи можливість російських атак. Наразі триває масштабна ремонтна кампанія на об’єктах всіх видів генерації.

У зв'язку з ракетною атакою росії на Кривий Ріг, енергетики перевіряють стан газового обладнання, і це призвело до перекриття газопостачання в пошкоджених будівлях. Проте вже було відновлено газопостачання для 60 абонентів, а підключення інших планується на сьогодні.

На передовій та прикордонних з рф областях триває ворожий терор. У Запорізькій області після обстрілів була пошкоджена повітряна лінія 35 кВ і відключено дві підстанції 35 кВ. Огляд та ремонт цих об'єктів плануються після отримання дозволу військових. Також триває відновлення раніше пошкоджених ліній, завдяки чому було відновлено живлення для близько 5 тисяч абонентів.

У Донецькій області через обстріли було вимкнуто дві повітряні лінії 35 кВ, що призвело до знеструмлення 10,5 тисяч споживачів у 22 населених пунктах. Частково ж енергетики вже відновили живлення.

Міністерство енергетики раніше заявило, що енергетична система України готова до наближеного зимового сезону, а наразі проводиться активна підготовка до опалювального періоду, при цьому вже виконано від 60% до 80% необхідних робіт, з особливою увагою до захисту обладнання від можливих обстрілів.