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Суспільна думка
Події
09 вересня 2023, 18:37

Під російським обстрілом село на Херсонщині, загинув чоловік

Сьогодні, 9 вересня, село Сонячне на Херсонщині зазнало обстрілу з боку російських військ, що призвело до загибелі одного місцевого жителя. Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Сьогодні вдень російська армія відкрила вогонь по селу Сонячне. Вони обстрілювали приватні будинки. Внаслідок обстрілу загинув 48-річний місцевий мешканець. Обстріл триває. Ми закликаємо всіх залишатися в безпечних місцях", - наголошено у повідомленні.

Раніше було повідомлено про бомбардування села Одрадокам'янка в Бериславському районі російськими агресорами, що призвело до загибелі трьох мирних жителів і поранення ще четверо людей.

* фото ілюстративне

Джерело: "Херсонська ОВА"
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