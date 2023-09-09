Зустріч Володимира Зеленського з головою МЗС Японії

09 вересня 2023, 19:35

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Японії Йошімасою Хаяші, як повідомляється у пресслужбі президента.

Під час зустрічі Володимир Зеленський висловив вдячність за всеосяжну підтримку, яку Україна отримала від Японії під час протистояння російському збройному вторгненню.

Президент також відзначив лідерську роль Японії у мобілізації міжнародної підтримки для України, зокрема, під час її головування в Групі семи (G7). Особливу увагу було приділено важливості схвалення Спільної декларації G7 щодо підтримки України під час японського головування.

Зеленський повідомив, що Україна розпочала переговори про укладення двосторонніх угод про безпекові гарантії з рядом партнерів і готова до відповідних консультацій з Японією.

Голова МЗС Японії, Йошімаса Хаяші, також висловив готовність японської сторони до негайних переговорів щодо укладення двосторонньої угоди з безпеки з Україною.

Під час зустрічі обговорювалися питання практичної реалізації Української формули миру, участь Японії в підготовці Глобального саміту миру, а також перспективи політичного діалогу.

Також була приділена окрема увага питанням відновлення та відбудови України.