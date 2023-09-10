Ситуація щодо російського вторгнення на 10.09.2023

За добу Сили оборони знищили 22 артсистеми та 10 танків ворога: загальні втрати рф становлять 268,6 тис. осіб – Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.09.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 268630 (+490) осіб,
- танків ‒ 4554 (+10) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8755 (+16) од,
- артилерійських систем – 5811 (+22) од,
- РСЗВ – 760 (+3) од,
- засоби ППО ‒ 509 (+1) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4593 (+5),
- крилаті ракети ‒ 1455 (+0),
- кораблі /катери ‒ 19 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8338 (+40) од,
- спеціальна техніка ‒ 872 (+2).
Дані уточнюються.
Разом переможемо!