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Суспільна думка
Політика
10 вересня 2023, 20:10

Байден готов передати ракети ATACMS Україні – ЗМІ

Президент США Джо Байден наближається до ухвалення рішення щодо передачі Україні ракет ATACMS дальнього радіуса дії, повідомляє Financial Times із посиланням на неназваного високопосадовця в адміністрації Байдена.

За його словами, рішення про передачу Києву ракет ATACMS може бути прийнято найближчим часом.

Президент США стикається зі зростаючим тиском обох партій в Конгресі, які вимагають передачі Україні ракет дальнього радіуса дії.

🚀 Перевага ATACMS перед британськими ракетами Storm Shadow і французькими Scalp, які вже є в арсеналі Києва, полягає в тому, що їх можна запускати з пускових установок HIMARS, а не з застарілих українських літаків радянської епохи.

🚀Київ давно просив США про ракети ATACMS, які допомогли б Україні здійснювати удари на більшу глибину в російський тил.

🚀Раніше, голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив можливість постачання далекобійних ракет ATACMS з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

📌 Байден раніше заявляв, що він наразі розглядає питання передачі Україні ракет ATACMS.

Джерело: "Financial Times"
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