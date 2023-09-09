Наслідки нічної атаки російських БпЛА на Київ – КМВА

10 вересня 2023, 13:16

У ніч на 10 вересня столицю України Київ атакували ворожі безпілотні літальні апарати (БпЛА), які, за повідомленням від Київської міської військової адміністрації, мали характер баражуючих боєприпасів типу «Shahed 136/131».

На жаль, ця атака призвела до пошкоджень у деяких частинах міста. Спеціалісти повідомили, що Сили протиповітряної оборони змогли ліквідувати понад два десятки ворожих БПЛА, але уламки досі виявляються в різних районах столиці, що стало причиною низки руйнувань та пошкоджень, включаючи пожежі.

📌Сергій Попко, начальник Київської міської військової адміністрації, зазначив: "Дрони заходили на столицю групами та з різних напрямків. Силами ППО вдалося знищити понад два десятки ворожих БпЛА (точна кількість була оприлюднена Повітряними Силами). Уламки впали в кількох районах столиці. В Шевченківському вони пошкодили квартиру в багатоповерхівці. Але більшість уламків — впали на відкриту, незабудовану територію. Пошкоджені автомобілі, тролейбусні лінії електропередач, дорожнє покриття. На цей час відомо про одного постраждалого без загрози життю"

🔻Пожежі виникли у Святошинському та Солом'янському районах Києва через падіння уламків, а також були зафіксовані пошкодження у різних районах міста.

🔻У Шевченківському районі Києва уламки потрапили у квартиру багатоповерхівки, але господарі власноруч загасили вогонь. На щастя, – ніхто не постраждав. Повідомив Сергій Попко, начальник КМВА

🔻В Дарницькому районі столиці уламки впали на нежитлове приміщення. Попередньо, без постраждалих. Розміри і характер руйнувань уточнюється.

Крім того, мер міста Віталій Кличко повідомив про одну постраждалу людину в Подільському районі Києва, яка виявила гостру реакцію на стрес і отримала необхідну медичну допомогу.

❗ Також зафіксовані пошкодження вікон в гуртожитках неподалік від головного корпусу одного з вишів столиці через вибух.