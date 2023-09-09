Судитимуть правоохоронця з Луганщини за державну зраду

10 вересня 2023, 13:46

Прокурори Луганської обласної прокуратури направили до суду обвинувальний акт стосовно правоохоронця за фактом державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України).

Слідством встановлено, що в березні 2022 року начальник сектору контролю за обігом зброї Сватівського районного відділу поліції ГУНП в Луганській області зрадив присязі та перейшов на бік ворога.

Він вступив до лав незаконного правоохоронного органу на тимчасово окупованій території Луганщини – так званого «Троїцького районного відділу внутрішніх справ мвс лнр».

Чоловік активно підтримує російську агресію проти України. Під час служби у псевдоправоохоронних органах дотримується нелегітимних нормативно-правових актів.

Наразі матеріали обвинувачення направлено до Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області для розгляду по суті, а зрадник оголошений у розшук.

Йому загрожує позбавлення волі на строк 15 років або довічно з конфіскацією майна.

Спеціальне досудове розслідування здійснювали слідчі ТУ ДБР, розташованого у м. Краматорську.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.