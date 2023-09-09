Довгострокову додаткову допомогу в $2,3 млрд надасть Південна Корея для України

10 вересня 2023, 14:27

Південна Корея надасть Україні додатково 2,3 мільярда доларів для підтримки процесу відновлення. Про це повідомив президент Південної Кореї Юн Сок Йоль під час засідання саміту G20 в Індії, як передає агентство Yonhap.

За його словами, 300 мільйонів доларів будуть виділені на гуманітарні потреби у 2024 році , а іншу частину, 2 мільярди доларів, нададуть як довгострокову допомогу у 2025 році . Ця допомога призначена для підтримки соціальної та економічної інфраструктури.

"Це свідчення нашої відповідальної ролі як глобальної держави в наданні лідерської допомоги для відновлення миру в Україні та створення фундаменту для нашої повноцінної участі у майбутньому процесі відновлення України", - зазначив Юн Сок Йоль.