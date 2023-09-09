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Суспільна думка
Економіка
10 вересня 2023, 14:27

Довгострокову додаткову допомогу в $2,3 млрд надасть Південна Корея для України

Південна Корея надасть Україні додатково 2,3 мільярда доларів для підтримки процесу відновлення. Про це повідомив президент Південної Кореї Юн Сок Йоль під час засідання саміту G20 в Індії, як передає агентство Yonhap.

За його словами, 300 мільйонів доларів будуть виділені на гуманітарні потреби у 2024 році, а іншу частину, 2 мільярди доларів, нададуть як довгострокову допомогу у 2025 році. Ця допомога призначена для підтримки соціальної та економічної інфраструктури.

"Це свідчення нашої відповідальної ролі як глобальної держави в наданні лідерської допомоги для відновлення миру в Україні та створення фундаменту для нашої повноцінної участі у майбутньому процесі відновлення України", - зазначив Юн Сок Йоль.

📌Раніше уряд Південної Кореї анонсував значне збільшення фінансової допомоги Україні, надавши 394 мільйони доларів на 2024 рік. Минулого року Південна Корея також надала Україні 100 мільйонів доларів на підтримку.

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