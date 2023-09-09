Оновлена інформація нічної атаки на Київщину: постраждало 4 людини та понад 100 будинків

10 вересня 2023, 17:27

Внаслідок нічної атаки росії на Київську область у неділю, 10 вересня, травми отримали чотири людини. Голова Київської обласної державної адміністрації, Руслан Кравченко, поділився оновленою інформацією на своїй сторінці у Facebook.

"Оновлена інформація станом на 14:30. Унаслідок нічної атаки російських сил на Київщину травмовано 4 людини. Усім потерпілим надана необхідна медична допомога. Одну людину госпіталізовано до лікарні з черепно-мозковою травмою та травмами кінцівок. Інші отримали незначні травми", - зазначив він.

💥 В одному з районів Київської області внаслідок вибухової хвилі постраждало понад 100 приватних будинків та 30 квартир у семи багатоповерхівках. Зокрема, були пошкоджені вікна, двері, фасади та покрівлі.

🔻 Пошкоджені були також приміщення школи, дитячого садка, селищної ради, лікарні, навчально-реабілітаційного центру, автостанції, магазинів, складського приміщення та інших об'єктів. В основному були пошкоджені вікна та двері. Міжнародний фонд GEM вже взявся за заміну віконних конструкцій.

Поліція Київської області повідомила, що 20-річного хлопця з ушкодженням руки від потрапляння скла доставили до лікувального закладу.

Унаслідок атаки росії в одному з районів Київської області пошкоджено інфраструктурний об’єкт.

⚡ Повітряна тривога тривала понад три години, а сили протиповітряної оборони знищили 26 з 33 безпілотних літальних апаратів "Шахед", які були запущені росією у напрямку Київщини в ніч на 10 вересня.