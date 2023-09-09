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Суспільна думка
Політика
10 вересня 2023, 17:57

В МЗС Румунії викликали «на килим» російського представника через уламки дронів

На території Румунії виявили уламки ще одного російського дрона. Міністерство закордонних справ викликало тимчасового повіреного у справах росії "на килим". Про це повідомляє Reuters.

"Повірений у справах посольства російської федерації в Бухаресті був терміново викликаний у суботу до Міністерства закордонних справ на рівні державного секретаря", - йдеться в заяві МЗС.

Нові фрагменти дрона були знайдені в районі румунського села Плауру на кордоні з Україною 9 вересня. Того ж дня державний секретар країни, Юліан Фота, зустрівся з російським дипломатом, щоб передати йому "протест Румунії проти порушення румунського повітряного простору".

Фота "твердо попросив російську сторону припинити дії, спрямовані проти українського населення та інфраструктури, зокрема ті, які будь-яким чином загрожують безпеці румунських громадян в регіоні".

Президент Румунії, Клаус Йоханніс, підкреслив, що виявлення фрагментів дрона свідчить про неприйнятне порушення повітряного простору Румунії.

Генеральний секретар НАТО, Єнс Столтенберг, наголосив, що російські удари поблизу кордону "дестабілізують" ситуацію, навіть якщо немає жодних ознак наміру росії вдарити по Румунії, яка є державою-членом НАТО.

❗ Це уже другий випадок за тиждень, коли уламки російського дрона виявляються на території Румунії. Вперше це сталося 4 вересня, проте тоді президент Румунії, Клаус Йоганніс, відзначив, що на території його країни не було жодних падінь дронів або їх частин.

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