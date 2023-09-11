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Ніхто не пробачить ані депутатам, ані суддям, ані «воєнкомам» чи будь-яким іншим посадовцям... Комусь там острови та курорти під час війни, комусь там заробіток у «воєнкоматі», комусь там хабарі в судах. Для будь-яких посадовців – це зрада держави!
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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
11 вересня 2023, 12:41

Ситуація щодо російського вторгнення на 11.09.2023

Загальні втрати російських загарбників становлять 269,2 тис. осіб, знищено понад 5800 артсистем ворога ‒ Генеральний штаб ЗСУ.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.09.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 269210 (+580) осіб,
  • танків ‒ 4560 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 8767 (+12) од,
  • артилерійських систем – 5839 (+28) од,
  • РСЗВ – 760 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 512 (+3) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 316 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4628 (+35),
  • крилаті ракети ‒ 1455 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 19 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8370 (+32) од,
  • спеціальна техніка ‒ 877 (+5).

Дані уточнюються.

Разом переможемо!

Джерело: "Генеральний штаб ЗСУ"
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