Ситуація щодо російського вторгнення на 11.09.2023

Загальні втрати російських загарбників становлять 269,2 тис. осіб, знищено понад 5800 артсистем ворога ‒ Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.09.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 269210 (+580) осіб,
- танків ‒ 4560 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8767 (+12) од,
- артилерійських систем – 5839 (+28) од,
- РСЗВ – 760 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 512 (+3) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4628 (+35),
- крилаті ракети ‒ 1455 (+0),
- кораблі /катери ‒ 19 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8370 (+32) од,
- спеціальна техніка ‒ 877 (+5).
Дані уточнюються.
Разом переможемо!