Відсторонено від посади начальницю управління освіти, що купувала овочерізки в укриття

11 вересня 2023, 21:48

Суд у Голосіївському районі Києва прийняв рішення щодо клопотань прокурорів міської прокуратури відносно запобіжних заходів і відсторонення від посади начальниці відділу управління освіти Дніпровської РДА, яку підозрюють у розтраті бюджетних коштів. Про це повідомила прокуратура Києва.

"Суд задовольнив обидва клопотання, застосував до підозрюваної запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту строком на два місяці та відсторонив її від посади на такий самий строк", - зазначено у повідомленні.

Згідно з рішенням суду, чиновниця зобов'язана :

прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи суду;

не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого;

повідомляти слідчому, прокурору або суду про зміну місця свого проживання;

утримуватися від спілкування з працівниками фірми-постачальника;

здати закордонний паспорт.

Підозрювану начальницю відділу управління освіти Дніпровської РДА звинувачують у розтраті бюджетних коштів при закупівлі овочерізок для закладів громадського харчування в укриттях. Збитки оцінюються приблизно в 460 тисяч гривень.

Її дії кваліфікуються за частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.