Приєднуйтесь до нас: Facebook YouTube
Вибір за датою
Персона
Ніхто не пробачить ані депутатам, ані суддям, ані «воєнкомам» чи будь-яким іншим посадовцям... Комусь там острови та курорти під час війни, комусь там заробіток у «воєнкоматі», комусь там хабарі в судах. Для будь-яких посадовців – це зрада держави!
Цитата дня
Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Кримінал
11 вересня 2023, 21:48

Відсторонено від посади начальницю управління освіти, що купувала овочерізки в укриття

Суд у Голосіївському районі Києва прийняв рішення щодо клопотань прокурорів міської прокуратури відносно запобіжних заходів і відсторонення від посади начальниці відділу управління освіти Дніпровської РДА, яку підозрюють у розтраті бюджетних коштів. Про це повідомила прокуратура Києва.

"Суд задовольнив обидва клопотання, застосував до підозрюваної запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту строком на два місяці та відсторонив її від посади на такий самий строк", - зазначено у повідомленні.

Згідно з рішенням суду, чиновниця зобов'язана:

  • прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи суду;
  • не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого;
  • повідомляти слідчому, прокурору або суду про зміну місця свого проживання;
  • утримуватися від спілкування з працівниками фірми-постачальника;
  • здати закордонний паспорт.

Підозрювану начальницю відділу управління освіти Дніпровської РДА звинувачують у розтраті бюджетних коштів при закупівлі овочерізок для закладів громадського харчування в укриттях. Збитки оцінюються приблизно в 460 тисяч гривень.

Її дії кваліфікуються за частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Джерело: "Київська міська прокуратура"
+Поширити:
PrintВерсія для друкуErrorПовідомити про помилку
Лічильники: