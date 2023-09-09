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Суспільна думка
Події
11 вересня 2023, 12:46

Уночі 11 вересня 2023 року знищено 12 “Shahed-136/131”

Уночі 11 вересня 2023 року противник атакував ударними БпЛА типу “Shahed-136/131” з південно-східного напрямку (Єйськ, Приморсько-Ахтарськ – рф).

🛬 Зафіксовано пуски 12 “шахедів” у напрямку Запорізької та Дніпропетровської областей.

До відбиття удару залучено зенітні ракетні підрозділи, винищувальну авіацію, мобільні вогневі групи.

💥 В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 12 “Shahed-136/131” у межах Запорізької, Дніпропетровської та Миколаївської областей, а також один БпЛА невстановленого типу.

✈️ Також ворог застосував тактичну авіацію на Дніпропетровщині, випустивши із літаків Су-34/Су-35 протирадіолокаційні ракети Х-31П та керовані авіаційні ракети Х-59. Попередньо без втрат. Інформація уточнюється.

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Джерело: "Повітряні сили ЗСУ"
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