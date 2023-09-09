Повідомлено про підозру мешканцю Луганщини за участь у війні проти України

11 вересня 2023, 12:50

За процесуального керівництва Сєвєродонецької окружної прокуратури Луганської області повідомлено про підозру громадянину за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, підозрюваний ‒ мешканець с. Калинник, що на Луганщині, з початку 2023 року брав участь у веденні бойових дій проти Збройних Сил України в населених пунктах Луганщини та Донеччини.

Перебував у складі однієї з «військових частин народної міліції лнр». Під час несення служби отримав поранення.

Надалі в липні цього ж року підписав контракт на проходження військової служби у складі «8-ої роти 123-ої окремої мотострілецької бригади народної міліції лнр». Його призначили «стрілком».

Місцем дислокації підрозділу було визначено Луганськ.

У середині серпня 2023 року біля Гірського Сєвєродонецького району Луганської області його затримали.

Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк до 15 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років та з можливою конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснюють слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.