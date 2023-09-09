Частина селища Опитне на Донеччині під контролем ЗСУ – Міноборони

Українські збройні сили оголосили про визволення частини селища Опитне, яке знаходиться біля Авдіївки в Донецькій області. Про це повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр під час інтерв'ю в Military Media Center 11 вересня.
"У районі Опитного відбувався рух, і сили оборони зайняли частину цього населеного пункту", - заявила вона.
За словами заступника голови Міністерства оборони, також протягом тижня українські війська досягли часткового успіху в районах Новомайорського, Кліщіївки і Андріївки в Донецькій області та зафіксували свої позиції.
Вона додала, що на Бахмутському напрямку Збройні сили України "витісняли противника із займаних позицій" і відбувається "певний рух вперед".
Раніше було повідомлено, що українська армія продовжує контрнаступ та поступово відвойовує позиції від російських військ, включаючи Бахмутський напрямок.
* фото ілюстративне