Приєднуйтесь до нас: Facebook YouTube
Вибір за датою
Персона
Ніхто не пробачить ані депутатам, ані суддям, ані «воєнкомам» чи будь-яким іншим посадовцям... Комусь там острови та курорти під час війни, комусь там заробіток у «воєнкоматі», комусь там хабарі в судах. Для будь-яких посадовців – це зрада держави!
Цитата дня
Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
11 вересня 2023, 13:47

Частина селища Опитне на Донеччині під контролем ЗСУ – Міноборони

Українські збройні сили оголосили про визволення частини селища Опитне, яке знаходиться біля Авдіївки в Донецькій області. Про це повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр під час інтерв'ю в Military Media Center 11 вересня.

"У районі Опитного відбувався рух, і сили оборони зайняли частину цього населеного пункту", - заявила вона.

За словами заступника голови Міністерства оборони, також протягом тижня українські війська досягли часткового успіху в районах Новомайорського, Кліщіївки і Андріївки в Донецькій області та зафіксували свої позиції.

Вона додала, що на Бахмутському напрямку Збройні сили України "витісняли противника із займаних позицій" і відбувається "певний рух вперед".

Раніше було повідомлено, що українська армія продовжує контрнаступ та поступово відвойовує позиції від російських військ, включаючи Бахмутський напрямок.

* фото ілюстративне

Джерело: "Military Media Center"
+Поширити:
PrintВерсія для друкуErrorПовідомити про помилку
Лічильники: