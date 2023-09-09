Рада Європи рішуче засудила російські «вибори» на тимчасово окупованих територіях України

11 вересня 2023, 14:06

Фіктивні російські "вибори" на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) України є недійсними згідно з міжнародним правом. Про це було повідомлено у спільній заяві глави Комітету міністрів Ради Європи Криш’яніса Каріньша, президента Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокса та генерального секретаря Ради Європи Марії Пейчинович-Бурич, яка була опублікована у понеділок, 11 вересня.

✅«Ми рішуче засуджуємо нелегітимні фіктивні "вибори", що відбулися 8-10 вересня 2023 року на тимчасово окупованих російською федерацією територіях України», - заявило керівництво Ради Європи.

Керівники Ради Європи підкреслили, що проведені так звані "вибори" становлять порушення міжнародного права і свідчать про відмову росії від цінностей демократії, прав людини та верховенства права, які підтримує Рада Європи.

✅«Рішення російської влади провести ці "вибори" є лише ще однім із низки незаконних та шкідливих рішень, ухвалених нею з часу виключення рф з нашої організації через її агресивну війну проти України. З точки зору міжнародного права ці фіктивні "вибори" мають бути визнані недійсними», - йдеться в заяві.

Керівництво Ради Європи підтвердило свою непохитну підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

📅Нагадаємо, що центральна виборча комісія рф призначила на 10 вересня "вибори" на захоплених окупантами територіях України — на частинах Херсонської та Запорізької областей, а також у так званих "днр" і "лнр".