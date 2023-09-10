Росіянська армія обстріляла амбулаторію на Херсонщині

11 вересня 2023, 19:54

Російські війська вчинили обстріл амбулаторії у селі Станіслав на Херсонщині, внаслідок чого отримали поранення дві жінки. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін 11 вересня.

За його словами, атака призвела до пошкодження вікон та даху медичного закладу. "Постраждали дві жінки - 33-річна фельдшерка та 63-річна пацієнтка", - підкреслив він.

Раніше було повідомлено про два обстріли російською армією міста Нікополь на Дніпропетровщині. Внаслідок цих ворожих нападів постраждали троє чоловіків, а також завдані пошкодження магазинам, підприємствам та житловому будинку.