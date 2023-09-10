У реактор Рівненської АЕС вперше завантажили американське паливо

11 вересня 2023, 20:32

У реактор Рівненської АЕС було завантажено першу партію ядерного палива, виготовленого компанією Westinghouse Electric Sweden AB (підприємство США у Швеції) за участю фахівців українського НАЕК Енергоатом, повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Міністр енергетики Герман Галущенко підкреслив, що раніше реактори типу ВВЕР-440 використовували лише російське ядерне паливо і наголосив на значущості цієї події.

"Величність цього дня — це кінець монополії росіян на цьому сегменті ринку ядерного палива. І я дуже сподіваюся, що цей день відкриє шлях до швидких санкцій проти росіян в атомній енергетиці", - зазначив він.

Контракт на постачання палива для реакторів типу ВВЕР-440 було укладено ще у вересні 2020 року, що свідчить про рішучий курс України на позбавлення залежності від росії в ядерній сфері ще до початку повномасштабної війни.

"І те, що нам вдалося зробити це настільки швидко, — великий успіх і значне підґрунтя для нашої подальшої співпраці з компанією Westinghouse, яка тільки розширюється. Це великий день для української енергетики, для нашого співробітництва із США і Швецією", - додав Герман Галущенко.

Після початку вторгнення, Енергоатом активно співпрацював з Westinghouse і висловив пропозицію щодо прискорення виготовлення палива для реакторів типу ВВЕР-440.

"За нашої інженерної підтримки вони виготовили його за півтора року і привезли сюди – на Рівненську атомну електростанцію", - пояснив керівник Енергоатому Петро Котін.