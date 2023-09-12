Ситуація щодо російського вторгнення на 12.09.2023

Від початку широкомасштабної війни проти України росія втратила уже понад 269,7 тис. осіб, знищено 515 засобів ППО ворога – Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.09.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 269760 (+550) осіб,
- танків ‒ 4568 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8778 (+11) од,
- артилерійських систем – 5872 (+33) од,
- РСЗВ – 764 (+4) од,
- засоби ППО ‒ 515 (+3) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4645 (+17),
- крилаті ракети ‒ 1455 (+0),
- кораблі /катери ‒ 19 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8413 (+43) од,
- спеціальна техніка ‒ 881 (+4).
Дані уточнюються.
Разом переможемо!