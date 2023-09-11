Мінфін повідомив про розміщення ОВДП на 14,2 млрд гривень

12 вересня 2023, 21:17

Міністерство фінансів повідомляє, що на останньому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), який відбувся у вівторок, 12 вересня, було залучено понад 14,2 мільярда гривень до державного бюджету.

Пресслужба Мінфіну повідомляє цю інформацію та надає подальші деталі аукціону. "Мінфін залучив сьогодні понад 14,2 мільярда гривень в еквіваленті від проведеного аукціону", - йдеться у повідомленні.

На аукціоні було представлено різні варіанти гривневих ОВДП. Зокрема, було розміщено облігації на 495 мільйонів гривень під 17,80%, 4,136 мільярда гривень під 18,34% і 4,356 мільярда гривень під 19,19%. Також були запропоновані облігації в євро на суму 143 мільйонів євро під 4,78%.

Необхідність випуску військових облігацій в обсязі до 400 мільярдів гривень обумовлена російською агресією. Кабінет Міністрів України прийняв рішення про поетапний випуск цих облігацій. Мінфін регулярно проводить аукціони з продажу ОВДП, починаючи з 1 березня 2022 року.

Важливо відзначити, що за даними прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, минулого року завдяки випуску військових облігацій було залучено майже 600 мільярдів гривень на потреби України.