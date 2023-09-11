За матеріалами СБУ 15 років тюрми «світить» псевдопрокурорам «лнр»

12 вересня 2023, 13:16

Перед законом відповідатимуть ще четверо окупаційних «прокурорів» з Луганщини. Слідчі СБУ завершили досудові розслідування щодо їхньої колабораційної діяльності та скерували матеріали до суду.

Усі правопорушники пішли «на службу» до фіктивних «прокуратур», створених ворогом на окупованій території Старобільщини.

❓ Хто ці люди .

Один із «перебіжчиків» - колишній працівник міліції з окупованої Кадіївки (стара назва Стаханов), який підтримав агресора і згодом отримав посаду у так зв. «слідчому відділі слідчого управління по Старобільському району генеральної прокуратури лнр».

Задокументовано його причетність до організації незаконних переслідувань колишніх українських військових та правоохоронців, які проживають на сході України.

Разом з підлеглими «прокурор» вламувався до помешкань місцевих жителів під приводом сфабрикованих «уголовных дел», супроводжуючи свої дії насильством та погрозами вбивства, навіть до людей з інвалідністю.

Йому інкримінується колабораційна діяльність, а також порушення недоторканності житла, вчинене із застосуванням насильства або із загрозою його застосування (ч. 7 ст. 111-1, ч. 2 ст. 162 КК України).

Ще один псевдопрокурор - колишній співробітник органів внутрішніх справ зі Старобільщини. Він залишився на тимчасово окупованій території та у травні минулого року працевлаштувався до так зв. «прокуратури Старобільського району лнр».

До цієї ж незаконної структури весною минулого року добровільно приєднався місцевий мешканець, який до російського вторгнення працював різноробочим у фермерському господарстві. Він теж став «прокурором».

Посаду «старшого помічника прокурора» у незаконній «прокуратурі Біловодського району лнр» отримала колишня чиновниця – колишня начальниця відділу Міловського центру з надання безоплатної правової допомоги.

❗ Псевдопрокурорів оголошено у розшук.

Відповідно до ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України, їм загрожує до 15 років позбавлення волі та конфіскація майна.

Досудове розслідування проводили слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.