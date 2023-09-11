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Суспільна думка
Кримінал
12 вересня 2023, 13:16

За матеріалами СБУ 15 років тюрми «світить» псевдопрокурорам «лнр»

Перед законом відповідатимуть ще четверо окупаційних «прокурорів» з Луганщини. Слідчі СБУ завершили досудові розслідування щодо їхньої колабораційної діяльності та скерували матеріали до суду.

Усі правопорушники пішли «на службу» до фіктивних «прокуратур», створених ворогом на окупованій території Старобільщини.

Хто ці люди.

Один із «перебіжчиків» - колишній працівник міліції з окупованої Кадіївки (стара назва Стаханов), який підтримав агресора і згодом отримав посаду у так зв. «слідчому відділі слідчого управління по Старобільському району генеральної прокуратури лнр».

Задокументовано його причетність до організації незаконних переслідувань колишніх українських військових та правоохоронців, які проживають на сході України.

Разом з підлеглими «прокурор» вламувався до помешкань місцевих жителів під приводом сфабрикованих «уголовных дел», супроводжуючи свої дії насильством та погрозами вбивства, навіть до людей з інвалідністю.

Йому інкримінується колабораційна діяльність, а також порушення недоторканності житла, вчинене із застосуванням насильства або із загрозою його застосування (ч. 7 ст. 111-1, ч. 2 ст. 162 КК України).

Ще один псевдопрокурор - колишній співробітник органів внутрішніх справ зі Старобільщини. Він залишився на тимчасово окупованій території та у травні минулого року працевлаштувався до так зв. «прокуратури Старобільського району лнр».

До цієї ж незаконної структури весною минулого року добровільно приєднався місцевий мешканець, який до російського вторгнення працював різноробочим у фермерському господарстві. Він теж став «прокурором».

Посаду «старшого помічника прокурора» у незаконній «прокуратурі Біловодського району лнр» отримала колишня чиновниця – колишня начальниця відділу Міловського центру з надання безоплатної правової допомоги.

❗ Псевдопрокурорів оголошено у розшук.

Відповідно до ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України, їм загрожує до 15 років позбавлення волі та конфіскація майна.

Досудове розслідування проводили слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

Джерело: "ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях"
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