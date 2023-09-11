Заморожені активи Ірану розблокують з дозволу США – ЗМІ

Сполучені Штати дали дозвіл на переказ шести мільярдів доларів іранських коштів, які були заморожені в Південній Кореї, до Катару. Ця угода передбачає обмін ув'язненими між США та Іраном. П'ятеро громадян США, які утримувались в Ірані, – зможуть повернутися до Сполучених Штатів в обмін на звільнення п'яти іранців, утримуваних у США. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters у вівторок, 12 вересня.
У документі Державного департаменту США вказано, що ця дія відповідає інтересам національної безпеки США. Важливо зауважити, що цей крок визнає офіційно, що уряд США визволяє п'ятьох іранців, які були затримані у Сполучених Штатах.
Процедура переказу коштів обмежена гуманітарними цілями та не надасть "Ірану значної вигоди". Гроші можуть бути використані лише для гуманітарних потреб.
Прессекретар Білого дому, Едріенн Вотсон, пояснила, що цей крок був "процедурним етапом у тривалому процесі" забезпечення можливості переказу іранських коштів. Адміністрація інформувала Конгрес про цей процес з самого початку.
За інформацією іншого джерела, обмін ув'язненими та переказ коштів можуть відбутися вже наступного тижня.
Варто нагадати, що Іран зменшив темпи збагачення урану до 60% та збільшив запаси цього матеріалу на 7% за останні три місяці.