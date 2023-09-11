Заморожені активи Ірану розблокують з дозволу США – ЗМІ

12 вересня 2023, 14:28

Сполучені Штати дали дозвіл на переказ шести мільярдів доларів іранських коштів, які були заморожені в Південній Кореї, до Катару. Ця угода передбачає обмін ув'язненими між США та Іраном. П'ятеро громадян США, які утримувались в Ірані, – зможуть повернутися до Сполучених Штатів в обмін на звільнення п'яти іранців, утримуваних у США. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters у вівторок, 12 вересня.

У документі Державного департаменту США вказано, що ця дія відповідає інтересам національної безпеки США. Важливо зауважити, що цей крок визнає офіційно, що уряд США визволяє п'ятьох іранців, які були затримані у Сполучених Штатах.

Процедура переказу коштів обмежена гуманітарними цілями та не надасть "Ірану значної вигоди". Гроші можуть бути використані лише для гуманітарних потреб .

Прессекретар Білого дому, Едріенн Вотсон, пояснила, що цей крок був "процедурним етапом у тривалому процесі" забезпечення можливості переказу іранських коштів. Адміністрація інформувала Конгрес про цей процес з самого початку.

За інформацією іншого джерела, обмін ув'язненими та переказ коштів можуть відбутися вже наступного тижня.

Варто нагадати, що Іран зменшив темпи збагачення урану до 60% та збільшив запаси цього матеріалу на 7% за останні три місяці.