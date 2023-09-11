Росія обстрілює Козачу Лопань. Завдано понад 14 ударів, зникло світло, пошкоджені будівлі

12 вересня 2023, 16:05

12 вересня стали відомі подробиці обстрілу селища Козача Лопань на Харківщині з боку російських окупантів. За повідомленням начальника Дергачівської МВА В'ячеслава Задоренка та Головного управління ДСНС України у Харківській області, російські сили здійснили принаймні 14 ударів у цьому районі, призвівши до серйозних наслідків.

"Сьогодні вдень російські окупанти здійснили черговий інтенсивний обстріл Козачої Лопані. Терористи завдали щонайменше 14 ударів (попередньо – з мінометів) по приватній забудові та критичній інфраструктурі", — написав Задоренко на своїй сторінці у Facebook.

Ці напади призвели до пошкодження понад десяти приватних будинків і цивільних автомобілів, а також відключення електропостачання в селищі.

"Фахівці Харківобленерго та інші екстрені служби вже працюють над відновленням світла і ліквідацією наслідків російського терору", — додав начальник Дергачівської МВА.

У Головному управлінні ДСНС України у Харківській області також повідомили, що обстріл стався близько 13:00 і призвів до пошкодження скла вікон будівлі підрозділу ДСНС, а також службового автомобіля пожежно-рятувального посту.

Селище Козача Лопань розташоване за 2 км від кордону з Росією і перебувало під тимчасовою російською окупацією з 24 лютого по 11 вересня 2022 року.