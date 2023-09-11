росію визнано диктатурою – комітет ПАРЄ

12 вересня 2023, 17:14

12 вересня Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) прийняла проєкт резолюції, в якому оцінила нинішню росію як "фактичну диктатуру". Згідно з повідомленням, комітет ПАРЄ з правових питань та прав людини вивчав легітимність поправок до російської конституції, що дозволяють путіну залишатися на посаді президента до 2036 року.

У резолюції зазначено: "Переважна влада президента, що виникла внаслідок надзвичайно тривалого терміну перебування на посаді в поєднанні з відсутністю будь-яких стримувань і противаг, таких як сильний парламент, незалежна судова система, вільні засоби масової інформації та активне громадянське суспільство, перетворила російську федерацію на фактичну диктатуру".

Цей проєкт резолюції був одноголосно схвалений комітетом ПАРЄ. Парламентарії також нагадали про висновки Венеційської комісії Ради Європи, які стверджують, що "відмова від обмеження терміну повноважень для чинного президента порушує як російську конституцію, так і міжнародні правові принципи".

У звіті також зазначено, що агресія росії проти України та її наслідки демонструють, що диктатури "становлять загрозу міжнародному миру та безпеці, територіальній цілісності та політичній незалежності їхніх сусідів".

"Тому в першу чергу в інтересах народу росії, а також Європи та всього світу, щоб демократія була відновлена в рф", — підсумували у комітеті.

Крім того, комітет підтвердив свою підтримку майбутнього спеціального міжнародного кримінального трибуналу для притягнення російського керівництва, включаючи путіна, до відповідальності за їхні дії, починаючи з незаконної анексії Криму, війни на Донбасі та збиття літака рейсу MH17.