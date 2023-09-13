Ситуація щодо російського вторгнення на 13.09.2023

Понад 270 тисяч військових втратила армія рф за 567 днів агресії проти України – Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.09.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 270350 (+590) осіб,
- танків ‒ 4584 (+16) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8792 (+14) од,
- артилерійських систем – 5902 (+30) од,
- РСЗВ – 766 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 517 (+2) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4650 (+5),
- крилаті ракети ‒ 1455 (+0),
- кораблі /катери ‒ 19 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8444 (+31) од,
- спеціальна техніка ‒ 884 (+3).
Дані уточнюються.
Разом переможемо!