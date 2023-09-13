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Ніхто не пробачить ані депутатам, ані суддям, ані «воєнкомам» чи будь-яким іншим посадовцям... Комусь там острови та курорти під час війни, комусь там заробіток у «воєнкоматі», комусь там хабарі в судах. Для будь-яких посадовців – це зрада держави!
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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
13 вересня 2023, 12:50

Ситуація щодо російського вторгнення на 13.09.2023

Понад 270 тисяч військових втратила армія рф за 567 днів агресії проти України – Генштаб ЗСУ.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.09.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 270350 (+590) осіб,
  • танків ‒ 4584 (+16) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 8792 (+14) од,
  • артилерійських систем – 5902 (+30) од,
  • РСЗВ – 766 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 517 (+2) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 316 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4650 (+5),
  • крилаті ракети ‒ 1455 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 19 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8444 (+31) од,
  • спеціальна техніка ‒ 884 (+3).

Дані уточнюються.

Разом переможемо!

Джерело: "Генштаб ЗСУ"
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